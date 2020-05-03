Kamuda mesai saatleri değişiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de çok sayıda can kaybına neden olan yeni tip korona virüs (COVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında Valilik mesai saatlerini değiştirdi.

Valiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre; “Yeni tip korona virüs (COVİD-19) salgınının şehrimizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, Valiliğimizce 4 Mayıs 2020 tarihinden 26 Mayıs 2020 tarihine kadar mesai saatleri 09:00-12:30; 13.00:17:00 olarak değiştirilmiştir” denildi.

Çorum Belediyesi de kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda “Koronavirüs (Covid-19) salgınının şehrimizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda Belediyemizde de 04.05.2020 - 26.05.2020 tarihleri arasında mesai saatleri 09:00 - 12:30 / 13:00 - 17:00 olarak düzenlenmiştir” açıklamasını paylaştı.

(Volkan SINAYUÇ)