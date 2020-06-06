Kamuda hibe ve teşviklerde online eğitim 

İl Koordinatörü Ömer Arslan’ın açılış konuşması ile başlayan online eğitime, Çorum ve ilçelerinden proje birimlerinde görev alan çeşitli kademelerdeki kamu personeli ve farklı kurumların proje birimleri görevlilerinden oluşan 45 personel katıldı.

Konuşmalarında proje hazırlamanın il ekonomisine sağlayacağı katma değerin önemine vurgu yapan Ömer Arslan, temas noktalarında oluşturulan her proje ekibinin Haziran ayı sonuna kadar en az 1 proje hazırlayarak OKA’ya sunmayı hedeflemesi gerektiğini ifade etti.

Ardından söz alan OKA Çorum İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın, her kurumun proje hazırlama kapasitesinin artırılması noktasında gerekli desteğin verileceğini ifade etti.

Online toplantının ilk bölümünde OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Tuğba Purtul, “teknik destek programını kapsamı, öncelikleri ve kalkınma ajansının proje değerlendirme kriterleri” konusunda detaylı bilgi verdi.

Online toplantının devamında AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu Uzmanı Dilek Bilgin program kapsamında yapılabilecek örnek projeler üzerinden sunumunu gerçekleştirdi. Toplantıda bölgesel kalkınma açısından önem arz eden konularda proje fikirleri görüşüldü. (Haber Merkezi)