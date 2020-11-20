“Kamuda esnek çalışmaya geçilmelidir”

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını kapsamında hastalığın ilk günlerinde kamuda dönüşümlü esnek çalışma yapılarak bulaşımın azaltıldığını hatırlatan Sami Çam, bugün gelinen noktada Atıl Üzelgun Huzurevi’nde 70 yaşlıda virüs görüldüğünü, Erol Olçok Hastanesi Başhekimi dahil bir çok sağlıkçının hastalığa yakalandığını, SGK İl Müdürlüğü’nde artık birimlerin karantinaya alındığını ve vefat sayılarının her geçen gün arttığını ifade etti.

Hastalık nedeniyle vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve hastalara da geçmiş olsun diyerek sözlerini sürdüren Hayati Çam, “Covid 19 hastalığı ilimizde vaka sayısı ve vefat sayısı olarak sayılı iller arasında yer almaktadır. İlimizin bu durumu TBMM gündemine dahi gelmiştir. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde memurların önemi büyüktür. Sağlık çalışanlarını ve memurları koruyamazsanız kamu hizmetini sürdüremez. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğü’nün uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi yöntemlerle ilgili genelgesine uyulması gerekmektedir. Çevre illerimiz esnek çalışmaya geçmesine rağmen Çorum Valiliği bu konuda çaba göstermemektedir. Valiliğimiz aksine ısrarla esnek çalışmaya geçmemek için çaba göstermektedir. Bunun nedeni birim idarecileri esnek çalışma kapsamı dışında olmaları, bu nedenle il yöneticilerini yanlış bilgilendirmeleri olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde devam etmesi durumunda vaka sayıları düşmeyecek aksine artacaktır. Çorum Valiliği yöneticileri yanlış yönlendirmelere itibar etmeyi bırakmalıdır. Kamu kurumlarında haftalık esnek çalışmaya geçilmedir. Aksi halde ölen ölür kalan sağlar bizdendir anlayışını benimsenmiş olunacaktır” diye konuştu.

(Haber Merkezi)