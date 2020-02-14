Kamu yatırımlarında en büyük pay ulaştırmaya

Buna göre, program, 11. Kalkınma Programı, 2020-2022 Orta Vadeli Program ile 2020 Yılı Yıllık Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı. Yatırım Programı'nda, proje tutarı 1 trilyon 59 milyar 106 milyon 833 bin 428 lira, 2019 sonu kümülatif harcaması 416 milyar 143 milyon 965 bin 464 lira, 2019 başlangıç ödeneği 77 milyar 134 milyon 953 bin lira olan 2 bin 994 proje yer alıyor.

Programda, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi. Yatırım projeleri, "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edildi. Her proje için, proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş yılı, proje tutarı, 2019 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2020 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.

YATIRIMDA ASLAN PAYI ULAŞTIRMAYA

AA muhabirinin 2020 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, ulaştırma ve haberleşme sektöründe tutarı 502 milyar 94 milyon 939 bin 954 lira olan 455 proje hayata geçirilecek.

Bu yıl gerçekleştirilecek 77,1 milyar lira tutarındaki kamu yatırımının 21,7 milyar lirası yeni projelere, 54,3 milyar lirası devam eden projelere ve 1,1 milyar lirası etüt projelere harcanacak. Kamu yatırımlarının yüzde 32,6'sı ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edilecek. Ulaştırma ve haberleşme sektörünün yatırım harcaması bu yıl için 25,2 milyar lira olarak öngörüldü. Bu kaynağın 3,5 milyar lirası yeni projeler, 21,3 milyar lirası devam eden projeler, 404 milyon lirası da etüt projeler için kullanılacak.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaktan en yüksek payı alan ikinci sektör, yaklaşık 12,3 milyar lirayla iktisadi ve sosyal alanlarda yapılacak diğer kamu hizmetleri oldu. Bunu, yaklaşık 11,8 milyar lirayla enerji, 11,1 milyar lirayla eğitim, 6,1 milyar lirayla sağlık, 5,2 milyar lirayla tarım ve 3,5 milyar lirayla madencilik sektörleri izledi. İmalat sektörü için ayrılan ödenek tutarı ise 1 milyar 22 milyon lira oldu. Konut için ayrılan tutarın 454 milyon lira, turizm için ayrılan tutarın ise 350 milyon lira olduğu görüldü.

Öte yandan, kamu yatırımlarına ayrılan 77,1 milyar liralık kaynağın 24,3 milyar lirası KİT'ler, 107,4 milyon lirası özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca kullanılacak. Mahalli idarelere ise 50 milyar 751 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Bütçe yatırımlarının kurumlar dağılımına bakıldığında en yüksek payın 8 milyar 383 milyon 362 bin lira ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ayrıldığı görüldü. Bu Bakanlığı 7 milyar 92 milyon 189 bin lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 5 milyar 753 milyon 978 bin lira ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 5 milyar 748 milyon 67 bin lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 4 milyar 920 milyon 140 bin lira ile Sağlık Bakanlığı takip etti. Ayrıca Adalet Bakanlığı için 1 milyar 980 milyon lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı için 1 milyar 363 milyon 184 bin lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı için 1 milyar 217 milyon 587 bin lira, İçişleri Bakanlığı için 669 milyon 912 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı için 607 milyon 826 bin lira, Dışişleri Bakanlığı için 462 milyon 573 bin lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için 349 milyon 114 bin lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için 261 milyon 701 bin lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için 228 milyon 823 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı için 188 milyon 475 bin lira, Ticaret Bakanlığı için 132 milyon 292 bin lira, Hazine ve Maliye Bakanlığı için 95 milyon 956 bin lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için 45 milyon 684 bin lira yatırım öngörüldü.

Öte yandan merkezi yönetim bütçesinden TBMM Başkanlığına 186 milyon 274 bin lira, Cumhurbaşkanlığı için 610 milyon lira yatırım ödeneği ayrıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) için 500 milyon lira yatırım harcaması planlanırken, söz konusu harcama Strateji ve Bütçe Başkanlığı için 99 milyon 296 bin lira olarak belirlendi.

(AA)