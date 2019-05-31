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Kamu-Sen’e bağlı sendikaların yönetimleri iftarda buluştu

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların yönetim kurullarının iftar yemeğinde bir araya geldiğini ifade etti.

Kamu-Sen’e bağlı sendikaların yönetimleri iftarda buluştu

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların yönetim kurullarının iftar yemeğinde bir araya geldiğini ifade etti.

31 Mayıs 2019 Cuma 22:59
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların yönetimleri iftarda buluştu

Türkiye Kamu-Sen’in, ilk günkü azim ve kararlılıkla yoluna ve mücadelesine devam ettiğini belirten Aydın, 15 Mayıs tarihinin geride bırakıldığını, sendikalardan alınan bilgiler ışığında, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği olarak bu sene üye sayısını artırarak, 5100 üye ile sendikal mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

İnsanı onurlu ve şahsiyetli yapanın omurga değil, ilkeleri ve prensipleri olduğunu dile getiren Selim Aydın, ilkeli olmayan insanların olaylar karşısında dik duramayacaklarını, çoğu zaman menfaat, makam mevkii için eğilmek zorunda kaldıklarını bazen de korktukları için iki büklüm olup ezildiklerini belirterek, “Etraflarındaki haksızlık ve olumsuzlukları görüp te karşı duramayanlar unutmasınlar ki, gün gelir aynı haksızlıkları kendileri yaşarlar. Bu yetki sürecinde gücümüzü güç katan tüm üyelerimize, canla başla, yağmur çamur demeden çaba sarf eden tüm yöneticilerimize bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bir ve beraber olarak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizden kamu çalışanlarının şüphesi olmamalıdır” dedi. Hiçbir hakikat davası; uğruna uykusuz geceler yoksa, uğruna gayret edilmemişse, uğruna mücadele edilmemişse, uğruna ter dökülmemişse başarı ile taçlanamayacağını belirten Aydın, Türkiye Kamu-Sen’in bu gayretin, bu mücadelenin, bu terin adresi olduğunu vurguladı.

MEMUR VE EMEKLİNİN KADERİ MALUM-SEN’İN ELİNE BIRAKILAMAZ

Ağustos ayında yapılacak olan Toplu sözleşme görüşmeleri masasında Türkiye Kamu-Sen’in olması gerektiğini dile getiren Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, “Yaklaşan bir toplu sözleşme sürecine doğru hep birlikte yol alıyoruz. Bu noktada çalışmalarımız aylardır devam ediyor. Haziran ayı içerisinde de taleplerimize son halini vereceğiz. Artık bu masada Türkiye Kamu-Sen olmalıdır. Yıllardır memuru ve emekliyi masada bırakanların o masada yeri yoktur. 2013-2015 ve 2017 yıllarında attıkları imzaların kamu çalışanlarına verdiği zarar ortadayken, bir toplu sözleşme masasında memurun ve emeklinin kaderi bunların eline bırakılamaz. “Kalemin mürekkebi dolmadı” diyerek hemen sonrasında buçuk zamma imza attıkları hala hafızalarda. Bu kadar kayba artık tahammülümüz kalmadı” dedi.

TBMM’ye sunulan torba kanun teklifinin içine ek gösterge ve sözleşmelilere kadronun konulmasının da eklenmesi gerektiğini belirten Selim Aydın, ek gösterge konusunda kamuda oluşan beklentiye bir an önce karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı. (Haber Merkezi)

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