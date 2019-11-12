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Kamu-Sen’den eylem ve sergi

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu İl Temsilciliği tarafından bugün bütçe tasarısını protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması eylemi, bir de “Doğu Türkistan” temalı resim sergisinin açılışı yapılacak.

Kamu-Sen’den eylem ve sergi

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu İl Temsilciliği tarafından bugün bütçe tasarısını protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması eylemi, bir de “Doğu Türkistan” temalı resim sergisinin açılışı yapılacak.

12 Kasım 2019 Salı 00:37
Kamu-Sen’den eylem ve sergi

Konu ile ilgili bilgi veren Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın, memure reva görülen sefalet bütçesini protesto ederek “Memur unutulmasın” demek amacıyla bugün bir kez daha alanlara ineceklerini bildirdi.

Aydın bugün saat 12.30 PTT önündeki eylemde “Bu bütçe memurun bütçesi değil” diye bağıracaklarını, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ilgili kişilere mektup göndereceklerini, daha sonra ise “Doğu Türkistan” temalı resim sergisinin açılışını yapacaklarını dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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