Kamu-Sen’den eylem ve sergi

Konu ile ilgili bilgi veren Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın, memure reva görülen sefalet bütçesini protesto ederek “Memur unutulmasın” demek amacıyla bugün bir kez daha alanlara ineceklerini bildirdi.

Aydın bugün saat 12.30 PTT önündeki eylemde “Bu bütçe memurun bütçesi değil” diye bağıracaklarını, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ilgili kişilere mektup göndereceklerini, daha sonra ise “Doğu Türkistan” temalı resim sergisinin açılışını yapacaklarını dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)