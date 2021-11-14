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Kamu-Sen’den büyük buluşma

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu İl Temsilciliği tarafından “Büyük Buluşma” programı düzenlendi. 

Güncel 14.11.2021, 19:15
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Kamu-Sen’den büyük buluşma

MHP Genel Merkezi tarafından organize edilen “Adım Adım 2023; İl İl Anadolu” programı kapsamında ilimize gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MYK üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur ve MYK Üyesi Sezer Yozgat, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği’nin organize ettiği ve ülkücü kuruluşların biraraya geldiği buluşmaya da katıldı. 
Hanoğlu Konağı’nda Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın’ın evsahipliğindeki programa MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör,. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Çorum Yağmur Damlası Derneği İl Temsilcisi Ahmet Sözüdoğru, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, MHP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın Kolları yöneticileri ile diğer davetliler katıldı. 
Programda yaranın büyük, dertlerin acı ve sorunların çığ gibi olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Selim Aydın ilimizdeki büyük buluşmanın katılımcılarına teşekkür etti. Ülkemizin ve milletimizin sorunlarının dağ gibi olduğunu anlatan Aydın, Al bayrağın altında, kamu çalışanları mutlu ve müreffeh olsun diye yola revan olmuş bir sendikal hareket olduklarını da belirterek “Bilinmelidir ki; Türkiye Kamu-Sen mensubu olarak bizler birer gönül adamı, birer dava adamıyız. Biz milletimizi, ülkemizi karşılıksız seviyoruz. İddia ediyoruz: Sendikacılığı Türkiye de bizim kadar yürekli, cesur, ahlaklı yapabilecek hiçbir yapı, hiçbir sendika yoktur” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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