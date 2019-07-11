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Kamu-Sen üyelerinden Balkan turu

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından Tarih ve Kültür gezileri kapsamında “Tarihin İzinde Balkanlar” gezisi yaptıklarını ifade etti.

Kamu-Sen üyelerinden Balkan turu

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından Tarih ve Kültür gezileri kapsamında “Tarihin İzinde Balkanlar” gezisi yaptıklarını ifade etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:05
Kamu-Sen üyelerinden Balkan turu

Daha önceki yıllarda da küçük çapta gerçekleştirilen balkan turunun bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirildiğini anlatan Aydın, Evlad-ı Fatihan Balkanlar gezisini mutlu ve verimli bir şekilde tamamladıklarını ifade etti. Çorum’dan karayolu ile ilk olarak Yunanistan’ın Kavala şehrine gittiklerini belirten Aydın, Millî ve tarihi bilinci canlandırmak amacıyla her yıl Türk topraklarını tanımak ve tanıtmak için gerçekleştirilen gezilerin bu yılki konseptinin daha geniş bir program ile gerçekleştirildiğini ifade etti. Selim Aydın, “Daha önce Osmanlı’nın hâkimiyetindeki Evlad-ı Fatihan Balkanları üyelerimize tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Balkanları her eğitimcinin görmesi ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza anlatması gerektiğine inanıyoruz. Bu yıl gezimizde hem 8 ülkeyi gezerek hem daha önce Osmanlı’nın hüküm sürdüğü tarihi yerleri görme fırsatı elde ettik hem de halen bu topraklarda yaşayan kardeşlerimiz ile kucaklaşma fırsatı yakaladık. Özellikle Bosna Hersek’te yıllar önce yaşanan acıda hayatını kaybedenler için dua etme imkânı yakaladık. Aliya İzzetbegoviç gibi tarihteki kıymetli şahsiyetleri de saygıyla yâd etme imkânı bulduk. Gezimize katılım sağlayan herkese ve Profosyonel tavır ve iş anlayışıyla, sıcak yaklaşımıyla bu gezinin gerçekleştirilmesini sağlayan, herkese teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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