Kamu-Sen bordro yakacak

Türkiye Kamu-Sen’in bugüne kadarki taleplerinin ne kadar haklı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Selim Aydın, tüm illerde bugün eş zamanlı olarak “Ek Zam, Refah Payının Alınması, 3600 Ek Gösterge, Seyyanen Zam ve kamu çalışanlarının ekonomik kayıplarının telafi edilmesi” talebi ile kitlesel eylem yapacaklarını bildirdi.

Ekonomik gelişmeler çerçevesinde artan döviz fiyatlarının, enflasyonun yükselmesinin, temel ihtiyaç maddelerindeki artışlar nedeniyle her geçen gün kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü hatırlatan Kamu-Sen İl Başkanı Aydın, mutlaka gerçekleşen enflasyon üzerinden kamu çalışanına ücret artışı verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu-Sen olarak kamu çalışanları adına yetkili sendika olmaktan başka çareleri olmadığını belirten Aydın, “Önümüze ne kadar engel koyarlarsa koysunlar, o yetkiyi söke söke alacağız. Taleplerimizle ilgili bugün ülke genelinde eylem ortaya koyacağız. Taleplerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Bu kapsamda yarın (15 Aralık 2021 Çarşamba) saat 12.30’da tüm kamu çalışanlarını PTT önündeki eyleme davet ediyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

