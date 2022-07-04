Kamu-Sen bir yılda 96 bin 501 yeni üye kaydetti

Memur sendika ve konfederasyonlarının üye sayılarının yer aldığı tebliğin Resmi Gazete’de yayınlandığını açıklayan Selim Aydın, buna göre Kamu-Sen’e bağlı tüm sendikaların üye sayısını bir yıl önceye göre artırırken, 96 bin 501 üye artışıyla geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en fazla üye kaydeden konfederasyon olduklarını, toplamda 526 bin 684 üyeye ulaştıklarını vurguladı.

Konu ile ilgili tüm üyelere teşekkür eden Aydın, “Ülkemizin içinden geçtiği zor dönemde, memurlarımıza umut ışığı olmayı sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Türk memurunun gerçek temsilcisi olarak en kısa sürede yetkiyi de alarak bu başarımızı, kamu çalışanlarına sağlayacağımız kazanımlarla perçinleyeceğiz” diye konuştu.

Selim Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Sarsılmaz bir inançla ve kararlılıkla yürüyüşümüzdeki en büyük pay hiç kuşkusuz ki; gücümüze güç katan, mücadelemize omuz veren 526 bin 684 yürekli kamu görevlisinindir. Her türlü zor şart altında, çalışmalarıyla Türkiye Kamu-Sen’i bir aile ortamına dönüştüren, işyeri temsilcisi, şube yönetim kurulu üyesi, şube başkanı, il temsilcisi, genel merkez yönetim kurulu üyesi ve sendika başkanı olarak görev yapan tüm yol arkadaşlarımıza, emeklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu hayati süreçte kamu görevlilerimizden aldığımız bu destek, Türk memurunun öncü sendikası olarak kamu çalışanlarımızın haklarını koruyup daha da ileri götürmek ve ülkemiz sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için bizlere bir kat daha güç vermektedir. Gerçek anlamda sendikacılığın, doğrunun ve haklının yanında saf tutan kahramanları bütün içtenliğimle tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede tüm sendikalarımızla yetkiyi alacak ve sendikacılık bayrağını tüm kamu çalışanlarının sorunlarının çözülmesi noktasında en yükseklere taşıyacağız”

(Volkan SINAYUÇ)

