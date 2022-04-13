“Kamu personelinin tümüne bayram ikramiyesi ödensin”

Ahmet Ölçer’in bu konudaki açıklaması şöyle:

“Kamuda devlet memuru olarak yaklaşık 4 milyon 900 bin personel görev yapmaktadır. Yaşanan ekonomik şartlarda memurlara bayramlarda ikramiye ödenmesi olumlu bir etki yaratacaktır.

Memur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram ikramiyesi ödenmektedir.30 Nisan 2018’de Bakanlar Kurulu sonrası memur emeklilerine verilecek ikramiyenin şartları belirlenmiş ve açıklanmıştır. Aynı zamanda kamuda işçi kadrosunda çalışanlara bayramlardan önce ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 28. Maddesinde memurun ikramiye hakkı bulunmaktadır. Bu kanuni hakka dayanarak son günlerde aldığı yetersiz zamla ekonomik şartların altında ezilen, aldığı maaş açlık sınırına dayanan memurların ikramiye talepleri daha fazla göz ardı edilmemelidir.

Devlet memuruna bayram ikramiyesi verilmesi memurların motivasyonunu olumlu etkileyecek bayram öncesi ve sonrası görevlerine daha şevkle sarılmalarını sağlayacaktır.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak, Bayram ikramiyelerinin bütün kamu personeline ödenmesini için gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına resmi talepte bulunduk. Talebimizin takibinde olacağız.

Sendikamız kuruluş amaçları doğrultusunda kamu personelinin hakları için mücadeleye devam edecektir.”

(Haber Merkezi)

