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“Kamu çalışanlarının Temmuz zammı vergiye gidecek”

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, kamu çalışanlarının Temmuz’da alacakları % 5’lik zammın cebe girmeden vergi dilimine gideceğini bildirdi.

“Kamu çalışanlarının Temmuz zammı vergiye gidecek”

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, kamu çalışanlarının Temmuz’da alacakları % 5’lik zammın cebe girmeden vergi dilimine gideceğini bildirdi.

18 Haziran 2019 Salı 00:50
“Kamu çalışanlarının Temmuz zammı vergiye gidecek”

Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre kamu çalışanlarının, yılın başından itibaren elde ettikleri “gelir vergisi matrahına esas” gelirlerinin toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisi oranının da arttığını belirten Çiftçi, “Kamu çalışanlarının aylık ücretlerinden Ocak ayında % 15 oranında gelir vergisi kesilirken, ücret durumlarına göre yılın değişen aylarında bu oran % 20’ye çıkmaktadır. Bazı kamu çalışanları yıl içinde %27 oranındaki dilime de girmektedirler” dedi.

Siyasi iktidarın vergi tutarını düşük tutması nedeniyle kamu çalışanlarının Haziran ayından itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine girerek daha fazla vergi vereceğini kaydeden Çiftçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Uygulanan gelir vergisi oranının yükselmesi, aylık net maaşının azalmasına yol açacak, kamu çalışanlarının Haziran ayında eline geçen ücret düşecektir.

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan sözde toplu sözleşme görüşmesine göre 2019 Temmuz ayında devlet memurları %5 zam ve enflasyon farkı alacaktır. Kamu çalışanlarının ücretlerdeki artışlar, daha zam cebine girmeden artan vergiyle geri alınacaktır. Kamu çalışanlarının yarıdan fazlası sonbahar aylarında %27’lik vergi dilimine girecek, ücretler daha da eriyecektir.

Kamu sendikalarının sözde toplu sözleşme görüşmesi süreci yaklaşırken, kamu çalışanlarını yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm eden iktidarın işbirlikçisi yandaş sendikalar yine sahneye çıkacaktır. Yandaş sendikaların sahneleyeceği oyun yine aynı olacak, “mış” gibi pazarlıkla, fedakârlık yine çalışandan beklenecektir. Ekonomik kriz nedeni ile her geçen gün daha da ağırlaşan koşullarda yaşam mücadelesi veren kamu çalışanları, yandaş sendikaların imzalayacağı “ihanet sözleşmesini” kabul etmeyecektir.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini; insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşulları için Genel Sağlık-İş ile birlikte mücadeleye çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)

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