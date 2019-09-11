Kamu çalışanlarının sorunları masaya yatırıldı

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların şube başkanları ile Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları yöneticileri, istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Toplantıya MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve MHP Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu katıldı.
Toplantıda kamu kurumlarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak gündem konulara değerlendirildi.
Aylık istişare toplantısında alınan ortak karar gereği; kamu çalışanlarının yaşadığı sorunların takipçisi olunacak. (Haber Merkezi)