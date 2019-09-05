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“Kamu çalışanlarının aklıyla dalga geçiliyor”

Türk Tarım Orman Sen Çorum Şube Başkanı Necati Gül, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. dönem toplu sözleşme süreci koşunda basın açıklamasında bulundu.

“Kamu çalışanlarının aklıyla dalga geçiliyor”

Türk Tarım Orman Sen Çorum Şube Başkanı Necati Gül, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. dönem toplu sözleşme süreci koşunda basın açıklamasında bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:35
“Kamu çalışanlarının aklıyla dalga geçiliyor”

Türk Tarım Orman Sen Çorum Şube Başkanı Necati Gül, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. dönem toplu sözleşme süreci koşunda basın açıklamasında bulundu.

Kamu çalışanlarının 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. dönem toplu sözleşmesinde Memur-Sen’in süreci yönetemediği ve Memur- Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Genel Başkan Danışmanı Av. Hüseyin Rahmi Akyüz’ün de toplantıya katılıyla şerhsiz imzalanan bir sözleşme olduğunu iddia eden Gül,  durumu “tiyatro” olarak değerlendirdi.

Gül, “2020 ücret artışı olan % 4+4 ve 2021 ücret artışı olan %3+3’e kocaman bir evet dedi. Oynadığı tiyatro ile toplu sözleşme sürecinde, imzalamadığını, hakem heyetinde imzaladı. Yani göz önünde başka, kapı arkasında başka. Ekran başında onca gürültü tiyatro dedik, dediklerimiz gerçek çıktı. Memur-Sen 5. toplu sözleşmede de tiyatroya devam dedi.
Memur-Sen’in yetkili ancak etkisiz olduğunu ve bu yetkiyi nasıl aldığını biz biliyorduk. Memur-Sen olarak bu icraatıyla yetkili ama etkisiz olduğunu, bu imza ile tescil etti. Kamu çalışanlarının aklıyla dalga geçti” dedi.

Bu durum karşısında Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tümer’in sayfalarca şerh yazdığını ve itirazlarını kayda geçtiğini belirterek Gül, Tarım Orman ve Gıda iş kolundaki kamu çalışanlarını Türk Tarım Orman Sendikası’na üye olmaya davet etti. (Haber Merkezi)

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