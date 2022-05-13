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“Kamu çalışanları promosyon ödemesine güncelleme istiyor”

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Büro-Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası arasında üç yıllık imzalanan promosyon anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Güncel 13.05.2022, 22:50
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“Kamu çalışanları promosyon ödemesine güncelleme istiyor”

Emir Dağaşan, SGK ve Vakıflar Bankası arasında 17 Nisan 2021’de yapılan üç yıllık promosyon anlaşmasının üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen, memurların yüksek enflasyon altında ezilmesi nedeniyle sendika olarak ülkenin dört bir yanından topladıkları güncelleme talebini içeren dilekçeleri SGK Başkanlığına gönderdiklerini söyledi.
Türk Büro-Sen Şube Başkanı Dağaşan, “Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının bu konudaki talepleri nettir. Kurum ve ilgili banka promosyon konusunda daha fazla Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarını mağdur etmemelidir. Aksi takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları ilgili banka ile yol arkadaşlığını sonlandırma yoluna gidecektir. 
SGK’nın 81 İl Müdürlüğü ve 558 Merkez Müdürlüğü olmak üzere toplam 30.000 çalışanı ile 86 milyon insanımıza doğumundan ölümüne kadar hizmet verdiği unutulmamalıdır. Personel sayısına bakıldığında bir Sosyal Güvenlik çalışanına yaklaşık 2900 vatandaşımızın düştüğü görülmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında, kurumdaki personel yetersizliğinin de had safhaya ulaştığı görülecektir” ifadelerine yer verdi.
“Kurum çalışanlarının bu kadar iş yükü altında ezildiği bir dönemde özlük ve mali hakları toplu sözleşme masalarında maalesef çözüme kavuşturulamamıştır” diyen Emir Dağaşan, “Dün toplu sözleşme masasında eylem kararı alamayanların bugün eylem kararı almaları bu itibarla manidardır. Oysa toplu sözleşme masasında 5+7 maaş artışına imza atanlar, henüz toplu sözleşme hükümleri yürürlüğe girmeden 2022 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları neyin ne olduğunu bilmektedir ve görmektedir. Bu itibarla tatlı su sendikacılarına SGK çalışanlarının bir daha pirim vermeyecekleri de aşikardır” diye konuştu.
Dağaşan açıklamasında Kamuda mülakatın kalkması, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesi, toplu sözleşmelerin aylık ödenmesi ve yıllık anlaşma yapılması, sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya geçirilmesi, refah payının memure verilmesi gibi çeşitli taleplerine de yer verdi. 
(Volkan SINAYUÇ)
 

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