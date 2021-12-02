Türkiye’nin üçüncü çeyrekte açıklanan büyüme oranının yüzde 7.4 olduğunu hatırlatan Türk Büro-Sen Şube Başkanı Sami Çam, bu büyüme oranının ardından memur ve emekli için zam talebini de gündeme getirdi.

Sami Çam konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Bugün açıklanan oranlara göre yüzde 7,4 büyümüş bir ekonomimiz var. Büyüyen bir ekonominin yanında yüksek enflasyon, temel gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar, akaryakıta gelen zamlar, döviz kurlarındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığının yeniden değerlendirme oranlarında vergi ve cezalarda yüzde 36,20 yüksek artış göz önüne alındığında her şey yukarı yönde artmakta iken artış olmayan tek şey memur ve emekli maaşları olmuştur. Bu şartlarda bırakın geçinmeyi yoksulluk sınırının 10.200 TL., açlık sınırının 5 bin 300 TL olduğu bir yerde 4 bin 300 TL maaş alan memur, Bin 500 TL alan emeklinin geçinme şansı kalmamıştır”

“Son güncelleme ile vergi ve harçlara yüzde 36,20 oranında zam uygulanırken, kamu çalışanlarına %5 zam verilecek olması, alırken olabildiğince bonkör olanların verirken ise ne kadar cimri davrandıkları ortadadır” diyen Çam; “2021 Ağustos ayında yapılan 6. dönem Toplu İş Sözleşmesi daha geçerlilik süresi gelmeden kadük kalmıştır. Kamu çalışanları enflasyon altında ezilmek istemiyor ve “Nimette de Külfette de Adalet İstiyor”. Bu adaletin kısmen sağlanması için 2022 bütçesine seyyanen Bin TL zam verilmesi ve refah payı yani büyümeden de yüzde 3 zam verilmesi hususu Türk Büro-Sen olarak talebimizdir. Bu taleplerimizin sonuna kadar da mücadelesini vereceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

