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Kamu binalarında da dezenfekte çalışması

Çorum Belediyesi koranavirüs tedbirleri kapsamında kendi birimlerinin yanısıra ilimizde faaliyet gösteren resmi kurumlarda da dezenfekte çalışması başlattı.

Kamu binalarında da dezenfekte çalışması

Çorum Belediyesi koranavirüs tedbirleri kapsamında kendi birimlerinin yanısıra ilimizde faaliyet gösteren resmi kurumlarda da dezenfekte çalışması başlattı.

15 Mart 2020 Pazar 20:20
Kamu binalarında da dezenfekte çalışması

Belediye bünyesinde iki gündür tüm birimler başta olmak üzere cami, okul, toplu ulaşım araçları ile kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon yapan ekipler Cuma gününden itibaren haftasonu da kamu kurum ve kuruluşlarının binalarında dezenfekte çalışması yaptı.

Valilik başta olmak üzere Adalet Sarayı, Çorum Askerlik Şubesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediyenin çeşitli birimlerinde dezenfeksiyonu sürdüren ekipler ayrıca Halk Ekmek Fabrikası ile tüm satış noktalarında da dezenfekte işlemini yürüttü.

Öte yandan Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ilçe adliyesinde korona virüsüne karşı önlemler alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile adliye girişine dezenfektan cihazı koyuldu ve adliye içerisine giriş yapanlar ellerini dezenfekte ediyor.

İHBAR HATTI

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kamu binalarındaki dezenfekte çalışmaları hakkında bir paylaşımda bulundu. Aşgın sosyal medya hesabındaki paylaşımın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın korona virüs nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk gibi durumlar için VİMER 189 ihbar hattını kurduğunu, 7 gün 24 saat hizmet verecek ihbar hattının yanısıra görüntü paylaşılabilmesi için de 0552 189 0 189 WhatsApp ihbar hattının oluşturulduğunu vurgulayarak vatandaşa bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

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