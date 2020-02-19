Kampüs Kart uygulaması başlıyor

Hitit Üniversitesi ile Türkiye Halk Bankası arasında yapılan protokol kapsamında, öğrencilerin başvuruda bulunarak sahip olabileceği Kampüs Kart’ın, ilk etapta, yemekhane hizmetleri için ödeme aracı olarak kullanılması planlanıyor.

Kampüs Kartın, öğrencilere, yemekhanede ödeme noktasında uzun süre beklemeden, daha hızlı bir geçiş sağlama imkanı sunacağının belirtildiği açıklamada, yemek ücretlerinin, yemekhane girişinde kurulması planlanan turnikelerde bu kart okutularak kısa sürede ödenebileceği ifade edildi. Açıklamada aynı zamanda öğrencilerin Kampüs Kart ile yemek ücretlerindeki indirimlerden de faydalanabileceği kaydedildi.

Üniversite kimlik kartlarına, ödeme aracı özelliğini kazandıracak Kampüs Kart’a bakiye dolumunun, üniversite yerleşkesi içindeki veya dışındaki Halk Bankası’na ait ATM, KİOSK, Dialog, Internet gibi alternatif dağıtım kanalları kullanılarak gerçekleştirilebilineceğinin anlatıldığı açıklamada “Kampüs Kart, kütüphane hizmetlerinde de kullanılabilecek. Öğrencilerimiz, kütüphaneye giriş çıkışlarda, kaynak ödünç alımı ve teslimatında, kimlik bilgilerine ilişkin verilerin kayıtlı olduğu Kampüs Kart’ı kullanabilecek. Kütüphane hizmetlerinde kimlik yerine kullanılabilecek olan Kampüs Kart, öğrencilerimize ve personelimize, kaynak, ödünç alan tarafın kimlik bilgileri gibi verilerin kayıt işlemlerinin kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Kampüs Kart’ın daha sonraki dönemlerde, kısmi zamanlı öğrencilerin maaş ödemelerinin yapılmasında da kullanılması planlanıyor.

Öğrencilerimiz, Kampüs Kart uygulaması sayesinde birçok kartı yanında taşımak yerine tek bir kartla, üniversite yerleşkesinde mevcut ve daha sonraki dönemde verilmesi planlanan hizmetlerden yararlanabilecek.

Öğrencilerimizin, yemekhane, kampüs ve bina girişleri ile sunulacak diğer kolaylıklardan yararlanmalarını sağlayan Kampüs Kart’a başvuru işlemlerini başlatılabilmesi için öğrenci sistemi giriş (HUBİS) paneli üzerinden, “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Açık Rıza Beyanı” başlıklı metni okuyarak onay vermeleri yeterli” denildi.