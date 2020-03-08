Kamışlıevler’e yeni çocuk parkı yapıldı

Yeni park ve yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söyleyen Başkan Aşgın, yaz mevsimi öncesi de tüm parklarda bakım ve onarım çalışmalarına da hız verdiklerini vurguladı. Başkan Aşgın, “Kamışlıevler’de inşa ettiğimiz parkımızda tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bahçelievler’de, Ulukavak’ta, Buharaevler’de çocuklarımız parklarda huzur ve güven içerisinde güle oynaya oyunlarını oynuyorsa, artık Kamışlıevler’deki çocuklarımız da parklarında huzur içerisinde oynayabilecekler. Tüm çocuklarımıza ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)