Kamışlıevler Çocuk Parkı açılıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Seçim öncesi ve hemen sonrasında bölge sakinlerimizle yaptığımız görüşmelerde burada bir çocuk parkı ihtiyacı olduğunu görüp vatandaşlarımıza buraya güzel bir park yapacağımızın sözünü vermiştik. Parkımızı en hızlı şekilde tamamlamak için pandemi sürecindeki sakinliği de lehimize kullandık ve parkımız bugün itibariyle açılışa hazır. Bu şirin ve güzel parkı tüm bölge sakinlerimizle birlikte açacağız. Şehrimizin tüm mahallelerinde bu ve bunun gibi ihtiyaçlar için çalışmalarımıza aşkla devam ediyoruz” dedi.

Başkan Aşgın, 22 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak açılışına tüm Çorumluları davet etti.

(Haber Merkezi)