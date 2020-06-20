Kamışlıevler Çocuk Parkı açılıyor
Çorum Belediyesi’nin Buharaevler Mahallesi sınırlarında yer alan Kamışlıevler bölgesi sakinlerinin talebi üzerine yapımını tamamladığı çocuk parkı 22 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de açıyor.
Güncel 20.06.2020, 15:20 20.06.2020, 15:25
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Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Seçim öncesi ve hemen sonrasında bölge sakinlerimizle yaptığımız görüşmelerde burada bir çocuk parkı ihtiyacı olduğunu görüp vatandaşlarımıza buraya güzel bir park yapacağımızın sözünü vermiştik. Parkımızı en hızlı şekilde tamamlamak için pandemi sürecindeki sakinliği de lehimize kullandık ve parkımız bugün itibariyle açılışa hazır. Bu şirin ve güzel parkı tüm bölge sakinlerimizle birlikte açacağız. Şehrimizin tüm mahallelerinde bu ve bunun gibi ihtiyaçlar için çalışmalarımıza aşkla devam ediyoruz” dedi.
Başkan Aşgın, 22 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak açılışına tüm Çorumluları davet etti.
(Haber Merkezi)
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