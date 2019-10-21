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“Kamışlıevler bölgesini parka kavuşturuyoruz”

Çorum Belediyesi Buharevler Mahallesi Kamışlıevler mevkiine semt parkı yapıyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da park yapımını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

“Kamışlıevler bölgesini parka kavuşturuyoruz”

Çorum Belediyesi Buharevler Mahallesi Kamışlıevler mevkiine semt parkı yapıyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da park yapımını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 22:20
“Kamışlıevler bölgesini parka kavuşturuyoruz”

Kamışlıevler mevkiine yapılan parkta incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ile Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin’den çalışmayla ilgili bilgi aldı. Başkan Aşgın, “Geçtiğimiz aylarda Kamışlıevler mevkiinde yol çalışması yaptığımız esnada hemşehrilerimizin bizden bir park talebi olmuştu. Arkadaşlarımıza hemen talimat verdik gerekli çalışmalar yapıldı ve bugün burada yapım işi başlayan parkımızda incelemelerde bulunduk.

Kamışlıevlere, yeşil alanı 2 bin 551, toplam alanı 3 bin 330 metrekare olan ve içerisinde 5 adet kameriyesi, Çocuk oyun alanı bulunan bir park yapıyoruz. Bunun iki sonucu olacak. Birincisi bu bölgede böyle bir ihtiyaç vardı o giderilmiş olacak, ikincisi ise bölgenin yapılaşması noktasında katkı sağlayacak” dedi.

Parkın yapımının tamamlanmasının ardından peyzaj ve ağaçlandırma çalışmasının da yapılacağını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bölge sakinlerinin aileleri ve çocuklarıyla hoş vakit geçirebilecekleri bir mekan haline geleceğini ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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