Geçtiğimiz günlerde vefat eden Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nden Kamile Özcan için can yemeği düzenlendi.

Önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Kenan Özcan, Fehmi ve Adnan Özcan’ın anneleri Kamile Özcan geçtiğimiz günlerde vefat etmiş ve Kuşsaray Köyünde sonsuzluğa uğurlanmıştı. Özcan’ın ruhu için ailesi tarafından can yemeği düzenlendi.

Yemeğe; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, CHP Kadın Kolları yöneticileri, CHP İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

(Haber Merkezi)

