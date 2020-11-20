Kamile Anar: “Çocuklar geleceğimizdir”

20 Kasım Dünya Çocuk Haklarını Koruma Günü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Anar, “Eğitimin, ekonominin, hukuksuzluğun, aile içindeki şiddetin yükünü çocuklar çekmektedir. Her gün katledilen kadınların çocukları korumasız olarak sorunlu bir birey olarak yetişmektedir. Çocuklar bir toplumun geleceği olduğu için bilinçli hareket etmeli, çocuk hakları konusunda herkes bilgilendirilmeli ve çocuk haklarını korumalıdır” diye konuştu.

Kamile Anar’ın yaptığı açıklama şu şekilde: “Çocukların yeterli düzeyde beslenmesi, barınma, giyinme, eğitim alma, sağlıklı bir yaşam sürme ve oyun oynaması en temel ihtiyacıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çocuk haklarını güvence altına almak için 20 Kasım1989’da çocuk haklarına ait sözleşmeyi kabul etmiştir.

Çocukların ve yetişkinlerin sahip olduğu her hak kanunla belirlenmiştir ama bazı ülkelerde bizim ülkemiz gibi bu haklar uygulama açısından başarısızdır. Günümüzde bazı ülkelerde milyonlarca çocuk yoksulluk, cinsel ve psikolojik sömürüye uğramaktadır. Başta bizim ülkemizde ve bazı ülkelerde çocuklar istismar edilmekte, kötü şartlarda işçi olarak çalıştırılmakta ve haklarını savunamamaktadırlar. Onun için çocuk hakları platformu UNICEF gibi toplumsal kuruluşlar çalışmakta ve çocuk haklarını savunmaktadırlar.

Eğitimin, ekonominin, hukuksuzluğun, aile içindeki şiddetin yükünü çocuklar çekmektedir. Her gün katledilen kadınların çocukları korumasız olarak sorunlu bir birey olarak yetişmektedir. Çocuklar bir toplumun geleceği olduğu için bilinçli hareket etmeli, çocuk hakları konusunda herkes bilgilendirilmeli ve çocuk haklarını korumalıdır. Çocuk haklarını korursak kendi haklarımızı da korumuş oluruz çünkü çocuklar yetişkinler karşısında savunmasızdır.

Devlet engelli çocukların eğitim ve bakımını sağlamakla yükümlüdür. Son yıllarda ülkemizde çocuk istismarlara oldukça çoğalmıştır bu da bu ülkede çocuk haklarının korunmadığının göstergesidir. Bir ülkenin refahı, huzuru, mutluluğu, geleceği olan çocukların haklarını korumasının göstergesidir.”

(Haber Merkezi)