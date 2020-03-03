Kamile Anar, CHP Kadın Kolları Başkanlığı’na aday

Anar, kadınların örgütlü bir şekilde hareket ettikleri zaman birçok sorunun üstesinden gelebileceğine inandığını bildirerek, kadınların yaşadıkları sorunların çözümünü sağlamak, partinin iktidar olmasına katkıda bulunmak, örgütlü, güçlü bir toplum oluşturulmasına önderlik etmek amacıyla bu göreve talip olduğunu bildirdi.

Kamile Anar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak, Atatürk’ün ilke ve devrimleriyle yetişmiş bir eğitimci olarak, örgütlü bir toplumla birlikte ülkenin bu kötü gidişatına “dur” demek için, Atatürk’ün bize bıraktığı iki büyük eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıkmak, korumak, partimin iktidara taşınmasına katkıda bulunmak için 15 yıldır bilfiil içinde bulunduğum, üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimin İl Kadın Kolları Başkanlığına adayım. (Haber Merkezi)