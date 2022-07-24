Kamil Tahtacan hayatını kaybetti

Merkez Elköy Köyü eski muhtarlarından merhum Kaşif Duran ve merhum Ayşe Duran’ın damadı, Necla Duran’ın eniştesi, emekli öğretmen Nurettin Duran ve Leyla Sınayuç’un enişteleri, ÇORUM HABER Yazı İşleri Müdürü Volkan Sınayuç ile Ahlatcı Altın Rafineri çalışanı Hayrettin Sınayuç’un teyzesinin eşi olan Kamil Tahtasız çeşitli hastalıkları nedeni ile uzun süredir tedavi görüyordu. Geçtiğimiz Cuma günü Çorum Özel Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan ve daha sonra durumu iyiye gitmesi sebebi ile evine gelen Kamil Tahtacan aynı akşam hayatını kaybetti.

Cenazesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kamil Tahtacan, Cumartesi günü Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

