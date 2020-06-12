Kamil Koç bilet fiyatlarını düşürdü

‘Önceliğimiz sağlık’ parolasıyla seyahatlerini sürdüren Kamil Koç Çorum Acente Yetkilisi Murat Cebeci , “Yolcularımız ve çalışanlarımız için tedbirlerimizi aldık, sağlıklı ve konforlu bir seyahat için bol çeşitli ikramlarımız dahil tüm imkanlarımızı hizmete soktuk” dedi.

94 YILLIK TECRÜBE

94 yıllık tecrübesi ile yolcularına konforlu seyahatin ayrıcalıklarını sunduklarını hatırlatan Cebeci, “Pandemi sürecinden sonra hizmetimize başlarken, yazıhanemizde ve otobüslerimizde her türlü önlemi aldık, yolcularımızı sağlıklı bir şekilde gidecekleri yere ulaştıracağız” dedi.

Alınan sıkı önlemlere değinen Cebeci, “Otogarda bilet satış gişelerimize camlı bankolar takıldı. Otobüslerimiz yolculuk öncesi ve sonrası mutlaka dezenfekte ediliyor. Maskesi olmayan yolcularımıza maske veriyoruz ve pandemi döneminde alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz” şeklinde konuştu.

BİLET FİYATLARI DÜŞTÜ

Bilet fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Cebeci şunları kaydetti: “Ulaştırma Bakanlığının yayınladığı genelgede verilen taşıma fiyatlarını minimum düzeye çektik. 2 gün önce 105 TL olan Çorum – Ankara fiyatını şu anda 80 TL’ye, 225 TL olan İstanbul fiyatını 190 TL’ye, İzmir bilet fiyatını 175 TL’ye düşürdük. Bu fiyatların daha da düşmesi için üzerinde çalışıyoruz. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi yolcularımızın en güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk etmelerini ve gidecekleri yere ulaşmalarını sağlamaktır."

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