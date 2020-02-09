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Kamil Ağdaş, Genç Parti İl Başkanı oldu

“Yeniden Başlıyoruz” sloganıyla yola çıkan Genç Parti'nin Çorum İl Başkanlığı’na Kamil Ağdaş atandı.

Kamil Ağdaş, Genç Parti İl Başkanı oldu

“Yeniden Başlıyoruz” sloganıyla yola çıkan Genç Parti'nin Çorum İl Başkanlığı’na Kamil Ağdaş atandı.

09 Şubat 2020 Pazar 17:55
Kamil Ağdaş, Genç Parti İl Başkanı oldu

Genel Başkanlığını Cem Uzan’ın yaptığı Genç Parti (GP) Çorum İl Başkanı belli oldu. Uzun bir süredir boş kalan il başkanlık görevine atanan Kamil Ağdaş, görevi başarıyla sürdüreceğini söyledi.

Siyasetin bir meslek olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydeden Ağdaş, partisinin siyasette kalıcı olduğunu, bu durumun 2002 genel seçimlerinde alınan oylarla ispatlandığını vurguladı.

Kısa sürede teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayacaklarını ve güçlü bir ekip kuracaklarını söyleyen Ağdaş, seçimde de iddialı olduklarını dile getirdi.

Güçlü adaylarla girecekleri seçimde başarılı bir tablo çizeceklerine inandığına dikkat çeken Ağdaş, Genç Parti'ye gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Kamil Ağdaş, GP’nin yüksek potansiyel yakalayabilmesi için hazırlayacakları program çerçevesinde sıkı bir çalışma içerisine gireceklerini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

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