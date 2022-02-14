Kalp krizinden ölen polisin eşi: "Bekledik bu kez gelmedin"

Çorum'da görev yapan çevik kuvvet polisi Cihat Özoğul, geçici olarak Sinop'un Boyabat ilçesine görevlendirildi. İlçede istirahat ederken fenalaşan polis memuru, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özoğul, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Özoğul için görev yaptığı Çorum İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Müftüsü Muharrem Biçer ile emniyet mensupları ve polisin yakınları katıldı. Polis memuru Cihat Özoğul’un eşi Ayşegül Özoğul törende,"Bekledik bu kez gelmedin, bizi bırakıp gittin” diyerek gözyaşı döktü. Polis memurunun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’a gönderildi.

(Yusuf ÇINAR)