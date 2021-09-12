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Kalp krizi geçiren Kıdemli Başçavuş toprağa verildi
ELAZIĞ’da görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Yüce (41), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yüce, memleketi Çorum’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Güncel 12.09.2021, 15:29
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Elazığ’da görevli olan 3 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Yüce, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Elazığ’da düzenlenen törenin ardından Yüce’nin cenazesi, uçakla önce Merzifon Havaalanı’na ardından da karayoluyla memleketi Çorum’da getirildi. İskilip ilçesindeki Ulu Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüce, Kayaağzı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi. (Yusuf ÇINAR)
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