Kalp krizi geçiren genç hemşire kurtarılamadı
Çorum’un Mecitözü ilçesi nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Pelin Köksal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 28.03.2022, 20:44
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Mecitözü ilçesinde İsmail Köksal’ın kızı, Hamza Köksal’ın yeğeni, hemşire olarak görev yapan Pelin Köksal, daha önce atlattığı koronavirüs (Covid-19) hastalığının ardından İzmir’de kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç hemşire, kurtarılamayarak hayata veda etti.
Genç hemşirenin cenazesi Mecitözü Cemevinde düzenlenen törenin ardından Doğu Mahallesi mezarlığında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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