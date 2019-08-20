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“Kalkınma ve istihdama katkı sağlamak istiyoruz”

Çorum’da özellikle Beke Kaplıcaları için hazırladıkları 5 yıldızlı otel projesi ile dikkat çeken; Emir Serkan Kılıç, Şahin Yıldız ve Enver Yılmaz’ın ortaklaşa kurdukları ve ATİK Başkanı Fahri Karayan’ın da görev aldığı Kuzey Gücü Dış Ticaret A.Ş yöneticileri projelerini kurum ve kuruluşlara anlatmayı sürdürüyor.

“Kalkınma ve istihdama katkı sağlamak istiyoruz”

Çorum’da özellikle Beke Kaplıcaları için hazırladıkları 5 yıldızlı otel projesi ile dikkat çeken; Emir Serkan Kılıç, Şahin Yıldız ve Enver Yılmaz’ın ortaklaşa kurdukları ve ATİK Başkanı Fahri Karayan’ın da görev aldığı Kuzey Gücü Dış Ticaret A.Ş yöneticileri projelerini kurum ve kuruluşlara anlatmayı sürdürüyor.

20 Ağustos 2019 Salı 00:44
“Kalkınma ve istihdama katkı sağlamak istiyoruz”

Turizm, inşaat, enerji ve hayvancılık alanında ilimiz başta olmak üzere ülkemiz ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bazı yatırımlar planlayan, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Kip İş Merkezi’nde geçtiğimiz haftalarda da bürolarının açılışını gerçekleştiren Kuzey Gücü Şirketler Grubu yöneticileri projelerini Başkan Halil İbrahim Aşgın ile Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’e anlattı.

İlk olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden Kuzey Gücü Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Emir Serkan Kılıç, çeşitli alanlarda hazırladıkları projelerle sürekli büyümeye hazır yeni yatırım ve projeleri açık bir şirket olduklarını dile getirdi.

Şirket Genel Müdürü Şahin Yıldız, Genel Koordinatör Enver Yılmaz ve Basın Danışmanı Duran Atak’ın hazır bulunduğu ziyarette konuşan Kılıç, Beke’ye yapılması hedeflenen Kuzey Gücü SPA Termal Kaplıca projesi ile Çorum’a yapılması planlanan projeler hakkında bilgi ve doküman sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bölgemize ve şehre yapılacak her türlü yatırımı önemsediklerini, istenen her desteği yasal çerçevede sağlayacaklarını ifade etti.

Heyet daha sonra da Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Şengül’e projeleriyle ve şirketleriyle ilgili bilgi sunan firma yöneticileri ayrıca yeni atandığı görevinde de başarı dileklerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengül ise özellikte turizm alanında yapılması planlanan tesislerin ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını, yapılacak projelerde kültürel ve tarihi dokunun korunması gerektiğini ve kurum olarak istihdam ve kalkınma anlamında ilimize katkı sağlayacak projelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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