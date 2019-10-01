“Kalkınma Birliği projelere 920 bin liralık katkı sağladı”

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin çalışmaları kapsamında birlik müdürü Yasemin Çoban tarafından meclis üyelerine bilgi verildi.

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi’nin (YHGP) proje yönetimi için, 1997 yılında Amasya, Çorum, Samsun, Tokat, Yozgat valilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda bugünkü ismiyle “Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB)” olan “Yeşilırmak Havzası İl Özel İdareler Hizmet Birliği” olarak kurulduğunu anlatan Yasemin Çoban, birliğin görevleri arasında Birlik çalışma alanı içinde, üye mahalli idarelerin bölgesel ölçekte teker teker kendi imkanlarını aşan ve aşağıda sayılan hizmetler ile yetkili organlarınca ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetler bulunduğunu vurguladı. Birliğin faaliyetleri ve yapısı hakkında da bilgiler veren Birlik Müdürü Yasemin Çoban, YHKB bütçesinden Çorum İl Özel İdaresine projeler için 919.864,43 TL ödenek aktarıldığını, bu ödeneklere ilin katkısının ise 512.796,81lira olduğunu ifade etti. (Erkan BAYATLI)