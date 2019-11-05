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“Kaliteli yaşlanma” konulu projeye Avrupa desteği

Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü liderliğinde; Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Çorum Aile Hekimleri Derneği ortaklığında Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansına sunulan Erasmus+ KA104 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projesi kabul edilerek, hibe desteği almaya hak kazandı. “Kaliteli Yaşlanma ve Rekreasyon” konulu Proje Sözleşmesi kabul edilmesinin ardından Ulusal Ajans ve Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalandı.

“Kaliteli yaşlanma” konulu projeye Avrupa desteği

Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü liderliğinde; Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Çorum Aile Hekimleri Derneği ortaklığında Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansına sunulan Erasmus+ KA104 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projesi kabul edilerek, hibe desteği almaya hak kazandı. “Kaliteli Yaşlanma ve Rekreasyon” konulu Proje Sözleşmesi kabul edilmesinin ardından Ulusal Ajans ve Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalandı.

05 Kasım 2019 Salı 22:43
“Kaliteli yaşlanma” konulu projeye Avrupa desteği

Yaşlılık döneminin; yaşam kalitesinin gerilediği dönemlerden birisi olduğunun belirtildiği açıklamada, yaşamın son döneminin gerekli önlemler alınmazsa bir başkasına tam bağımlı olunan bir aşamaya ulaşabileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada sağlıklı yaşlanma alanındaki çalışmaların amaçlarından bir tanesinin bağımsız geçirilen yaşam süresinin uzatılması, yaşamın ileri yaşlarında bağımlılığın mümkün olduğunca azaltılması veya ileriye ötelenmesi olması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, projenin genel amacının; kaliteli yaşlanma ilkesine uygun olarak, yaşlı bireyleri fiziksel rekreasyon ve egzersize yönlendirerek, toplumun genel sağlık gelişimine katkı sağlamak için oluşturulacak rekreasyon alanları ile bireylerin kaliteli bir yaşlılık süreci geçirmelerinin sağlanması olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Diğer ülkelerde yapılan iyi uygulamaları yerinde gözlemleyerek ülkemizde uygulanması hedeflenmektedir. Projenin imzalanması ile proje ekibi ilk toplantısını 1 Kasım Cuma Günü Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapmıştır. Toplantıda projede yer almak isteyen katılımcıları belirlemek amacıyla Seçim Komisyonu oluşturulmuştur. Hareketlilik öncesi yapılması gereken hazırlıklar konuşularak konsorsiyum üyeleri arasında görev dağılımı yapılmıştır. Proje takvimine göre katılımcılar için dilsel ve kültürel hazırlıkların tamamlanmasının ardından hareketlilikler başlatılacaktır”(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 05.11.2019 22:55
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