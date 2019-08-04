“Kaliteli hizmet için kurumlar arası diyalog önemli”

Yılda 4 kez yapılan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’nın 2019 yılı ikinci oturumu Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ve Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Bahadır Taşkesti, İl Jandarma Komutanı J. Albay Abdurrahman Başbuğ ile kamu kurumlarının il müdürlerinin katıldığı toplantıda Vali Çiftçi, hizmet kalitesinin arttırılması için kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasının önemine işaret etti. Daha sonra gündem maddelerini katılımcılarla paylaşan Vali Çiftçi, yönetmelik, genelge ve tebliğlerin uygulanması ile uygulama anında ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne ilişkin konular hakkında bilgiler verdi.

Karşılıklı görüş alışverişinin de yapıldığı toplantının gündem maddeleri arasında; ilin genel asayiş durumu, şehir merkezi ve ilçelerde devam eden yatırımların son durumlarının değerlendirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, iş ve işlemlerin etkin hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması gibi konular ele alındı.

Yatırımcı kurumların il müdürleri tarafından merkez ve ilçelerde gerçekleşen yatırımlar hakkında bilgiler verilmesinin ardından toplantı sona erdi. (Mehmet DALAR)