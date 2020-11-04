Kalıpta “İmaj” farkı

Salim Yönden tarafından 2004 yılında Küçük Sanayi Sitesi’nde kurulan, daha sonra iki dükkanı daha işletmesine katarak büyüten ve son olarak ise 2017 yılında Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasına taşınan İmaj Kalıp, Çorum’da sektöründe en büyük firma haline geldi.

Yıllarca sektörün değişik firmalarında çalıştıktan ve yöneticilik yaptıktan sonra 2004 yılında kendi firmasını kurduğunu anlatan Salim Yönden, bugün Çorum Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde No. 40 adresindeki 7 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere 12 bin metrekare alanı olan fabrikalarında son teknoloji cihazlar sayesinde kalıpta gelen talebe göre sonsuz bir seçenekle üretim yaptıklarını bildirdi.

“Kalitenin kalıbını alıyoruz”, “Dünyanın kalıbını alıyoruz” sloganıyla oğulları Ali ve Metin Yönden ile birlikte uzun yıllardır sektör içinde yer aldıklarını, özellikle değirmen sektörü olmak üzere ihracatçı bir çok firmaya da üretim yaptıklarını anlatan Salim Yönden, markalarını büyütmek ve geliştirmek için ekip olarak tüm güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Sektörde 30 yıllık bir tecrübesinin bulunduğunu ve halen firmalarında 45 deneyimli personel ile sürekli kendilerini yenileyerek geliştirerek bir marka haline geldiklerini belirten Salim Yönden kesme, sıvama, plastik, konveyör zincir, alüminyum telöre, demir ve krom kalıplar, plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon, sasör kasası ve elevatör kovası başta olmak üzere yurt içi ve yurtdışına müşterilerinden gelen talebe göre özel imalatlar da yaptıklarını kaydetti.

Plastik kalıpta Çorum’un en büyük firması olduklarını, halen 100’e yakın çeşit ürünün üretimine devam ettiklerini bildiren Yönden, İmaj Kalıp olarak AR-GE biriminin aralıksız çalışarak yeni modeller üzerine projeler hazırladığını ifade etti.

Salim Yönden müşterilerinin firmalarına 0364 234 88 11 numaralı telefondan, www.imajkalip.com internet sitesinden veya [email protected] e mail adresinden ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

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