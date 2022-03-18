Kalıpçı: “Çanakkale Zaferi, sömürülen uluslara örnek oldu”

Çanakkale’de zaferle sonuçlanan savaş ile dünya tarihinin emperyalist devletlerin planlarının dışına çıkarak yeni bir yola girdiğini kaydeden Kalıpçı, “Çanakkale Zaferi ve sonrasında verilen kurtuluş savaşı, sömürülen milletlere önder olmuştur. Hindistan’ın bağımsızlaşma önderi Mahatma Gandi Çanakkale Zaferi ile ilgili ‘İşte Türkler, kendi cenaze merasimleri için hazırlanan tabutlarını yapanların başlarına geçirdiler. Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar tanrıyı da İngiliz sanıyordum’ demiştir” ifadelerini kullandı.

18 Mart 1915 Deniz Zaferiyle taçlanan büyük Çanakkale Zaferi’nin inanç, kararlılık, yiğitlik ve şefkatle örüldüğünü belirten Kalıpçı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Çanakkale Zaferi ve devamında yine zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşımız göstermiştir ki; Türk ulusu hiçbir ayrım gözetmeden bütün unsurlarıyla bölünmez bir bütündür. İnanıyoruz ki bu bölünmezliği ilelebet sürecektir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünün ve bir bütün olarak Çanakkale Destanı’nı kutluyoruz. Bize bu zaferi armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk milletinin bu günlere devamını sağlayan tüm kahramanlarımızı ve şahitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.” (Haber Merkezi)

