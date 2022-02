“Kalıcı çözüm, yaya üst geçidi değil, alt geçittir”

Ocak ayı sonunda yaşanan kazadan sonra Çorumlular “bu soruna bir çözüm” diye ilgililere seslenmeye başladılar. Getirilecek çözüm de, gerçekten kalıcı bir çözüm olmalı. Nitekim, Kavşak civarında mikrofon uzattığımız vatandaşlar da, yaya üst geçidi yerine “alt geçit” şeklinde kalıcı bir çözüm istediklerini dile getirdiler.

Şahin Gerçekçioğlu: “Buraya üst geçit değil de Binevler Kavşağı’ndaki gibi alt geçit yaparlarsa daha kalıcı bir çözüm olacağını düşünüyorum. O proje daha masraflı ancak kesin çözüm. Üst geçit çare değil. Halk olarak biz üst geçidi çok fazla kullanmıyoruz. Kullanmadığımız için kazaların önüne geçilebileceğine inanmıyorum. Belki alt geçit civardaki esnaflara zarar verebilir ancak can güvenliği her şeyin üstünde olmalı.”

Hamdi Sarıaslan: En son çareyse üst geçit yapılsın. Yani başka bir çözüm yolu yoksa üst geçit olsun. Ancak artık kazalar yaşanmasın canımız yanıyor. En azından bir üst geçitle buradaki can kayıplarını önlemek bir çare. Onun dışında da çözüm varsa devletimizin bu çözümü bulması gerekiyor. Gün geçmiyor ki burada kaza olmasın. Ben burada 13 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya şahitlik ettim. Gözümün önünde yaşandı. O günden bu yana yediğim yemek boğazımdan aşağı geçmiyor. Yeter. Can kaybı olmasın. Evlere ateş düşmesin. Yazık genç genç çocuklarımız, fidanlarımız gidiyor. Geç bile kalındı buraya çare aranması. Bu çevre yolu burada oldu olalı burada can kaybı var. Belediye, Kara Yolları artık buraya bir çare bulsun.”

Mustafa Yücel: “Kazaların önüne geçmek için trafiğin yer altına alınması gerekiyor. Binevler Kavşağı’nda sorun çözüldü şükürler olsun. Üst geçit kalıcı bir çözüm değil. Yapılacak masrafa yazık. Ancak kalıcı bir çözüm üretilirse 50-100 sene gidebilir. Yapılacak iş geçici olmasın, ömürlük olsun bizler artık göremeyiz belki ama bizden sonrakiler görür.”

Mahmut Avşar: “Üst geçit bir şeye yaramaz, yapılmamalı. İskilip Kavşağı’nda yapmışlar neye yarıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Aslında burası alt geçide müsait. Yeri geniş, etrafı geniş. Dükkanların önü kapanmaz. Üst geçit sorunu çözmez, alt geçit yapılsın.”

Bir vatandaş: “Bize kalıcı çözümler lazım. Üst geçit yerine alt geçit düşünülebilir. Yazık değil mi küçücük çocuk öldü burada. Buradaki sorunun acil bir şekilde çözülmesi gerekiyor.”

Bir kadın: “Üst geçidin çok kullanılabileceğini düşünmüyorum. Daha kolay, pratik bir çözüm düşünülebilir.”