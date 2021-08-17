Kalender Üzüm hayatını kaybetti
Çorum’un sevilen simalarından Kalender Üzüm (61), rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.
Güncel 17.08.2021, 22:50
35
Çorum’un sevilen simalarından Kalender Üzüm (61), rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.
Çorum Merkez Araphacı (Güvenli) Köyü nüfusuna kayıtlı, Çorum Şeker Fabrikası eski çalışanlarından, eski bakkal esnafı, aynı zamanda tiyatro sevdalısı Kalender Üzüm, yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.
Uzun süredir Antalya’da yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Kalender Üzüm’ün vefatı, derin üzüntü yarattı.
Merhumun cenazesi, ikindi namazından sonra Antalya’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
parçalı bulutlu