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Kaleli’de “Üç aylar ve Ramazan” konferansı

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur tarafından verilen “Kültürümüzde Üç Aylar ve Ramazan” konulu konferans ile Ulucami Baş Müezzini Hasan Çakmak yönetiminde icra edilen Tasavvuf Musikisi programı, Kaleli Vakfı konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kaleli’de “Üç aylar ve Ramazan” konferansı

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur tarafından verilen “Kültürümüzde Üç Aylar ve Ramazan” konulu konferans ile Ulucami Baş Müezzini Hasan Çakmak yönetiminde icra edilen Tasavvuf Musikisi programı, Kaleli Vakfı konferans salonunda gerçekleştirildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 22:08
Kaleli’de “Üç aylar ve Ramazan” konferansı

Vali Mustafa Çiftçi, Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaleli ve eşi Rüveyde Kaleli, Kaleli Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundan yetkililerin katıldığı program, misafirlere ikram edilen yemek ve emekli din görevlisi Fikrettin Çıplak tarafından yapılan yemek duası ile başladı.

Hafız Tayyip Hoş tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açış konuşmasını yapan Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, “Sözlerime Allah resulü ile bir sahabe arasında geçen olayla başlamak istiyorum. Bir sahabe, peygamberimize gelir, ‘Ya Resulallah, İslam’ı bana öyle bir anlat ki başkasına sorma ihtiyacı duymayayım’ der. Allah Resulü de cevaben, ‘Allah’a inandım de; ve dosdoğru ol’ der. Bu hadisi şerifi iyi anlamak, iyi analiz etmek, üzerinde iyi kafa yormak gerekmektedir. Allah’a inanmanın ve dosdoğru bir hayat sürmenin altını iyi doldurmak gerekmektedir. Bunun için; Allah’a ve emirlerine kayıtsız şartsız teslimiyet, dosdoğru bir hayat, aklımızı kötü zandan, gönlümüzü kin ve nefretten arındırmak durumundayız. Bu da ancak; sarsılmaz bir iman, takva dolu tertemiz bir kalp ile olur.

Allah’ü Teala kendisine ulaşma konusunda, bir takım vesileler yaratmıştır. Mübarek aylar, mübarek gün ve geceler, mübarek aylardaki kandil geceleri. Elbette ki bu kandiller; ruhumuzu, beynimizi, kalbimizi cilalayarak yara kavuşma vesilesi kılınmıştır. İşte içerisinde bulunduğumuz üç aylar Ramazan’a ön hazırlıktır ve Ramazan’ın provasıdır. Ön hazırlığımızı ve provalarımızı düzgün bir şekilde yaptığımız takdirde; geleceğimiz aydınlıktır, korkulacak hiçbir durun söz konusu olmayacaktır” dedi.

Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur’un konferansının ardından program Ulucami Baş Müezzini ve Musiki Üstadı Hasan Çakmak yönetiminde; Hafız Tayyip Hoş ile birlikte Tasavvuf Musikisi Faslı ile devam etti.

(Haber Merkezi)

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