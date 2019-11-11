Kaleli’de “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinliği

Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaleli, eşi Rüveyde Kaleli, Kaleli Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı program misafirlere verilen yemek ile beraber emekli din görevlisi Fikrettin Çıplak tarafından yapılan yemek duası ile başladı.

Etkinlik, Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel tarafından, “Peygamberimizi Niçin Sevmeliyiz?” konulu konferans ile devam etti.

Peygamberin, ‘içki alışkanlığının son haddine vardığı sofralarda su yerine içilen bir toplumla, yalancılığın, faizciliğin, tefeciliğin, gaspın kol gezdiği bir toplumla, zulüm ve merhametsizliğin, kadınların pazarda satıldığı ve kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir toplumla, hükümdarlığın elden ele geçen bir miras gibi kullanıldığı bir toplumla, Allah’ın kullarını kendilerine köle yapan bir toplumla’ karşı karşıya olduğunu belirten Tuncel, konuşmasının devamında Hz. Muhammed’in hangi ıslah metodunu kullandığını anlattı.

Hz. Peygamber’in batılı batılla, düşmanlığı başka bir düşmanlıkla yok etme yolunu asla tercih etmediğini kaydeden Tuncel, “O, insanlara sadece iyilikle, müjdeleyici ve kötülüklerden korkutucu bir metotla yaklaştı. İnsanların kalbine, ruhuna hitap etti.

Prensibi; kolaylaştırmak-zorlaştırmamak, müjdelemek-nefret ettirmemek olmuştur” dedi.

İslamiyet’in kısa zamanda ve hızla yayılmış olmasının onu tebliğ eden peygamberin yüksek ahlakı ile ilgili olduğunu belirten Tuncel, “İnsanlar onun dürüstlüğüne ve güvenilir olduğuna inanmasalardı, inançlarından, adet ve geleneklerinden vazgeçerek ona inanır ve etrafında toplanırlar mıydı?” ifadelerini kullandı.

Tuncel’in konuşmasının ardından musiki üstatları Muammer Özcan ve Ebubekir Atalay yönetiminde Tasavvuf Musikisi Faslı ile devam eden programda, Hz. Muhammed için yazılan ve söylenen en güzel ilahi, naat ve kasidelerle manevi coşkunun zirve yaptığı Mevlid-i Nebi Gecesinde, gönüllerde bir huzur ve sürur oluşarak dinleyenleri adeta mest etti. Programın son bölümünde okunan hatm-i şerifin duası Fikrettin Çıplak tarafından yapıldı. (Haber Merkezi)