Kaleli’de konferans ve musiki ziyafeti

Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaleli ve aile üyelerinin de katıldığı programda Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, bir konuşma yaptı. Bir ay boyunca Allah (c.c.)’ın kelamını, Allah’ın rahmetinin kuşatması altında ve meleklerinin dinlediği bu mekânda, okunan hatm-i şeriflerin duasını yapmanın manevi huzurunu yaşadıklarını belirten Tuncel, “Hz. Musa (a.s) Turi Sina’da ıssız bir çölde, iki ellerini açar semaya kaldırır ‘Ya Rabbi! Bana emirlerini gönderiyorsun, perde arkasından bana hitap ediyorsun, Ya Rabbi perdelerini kaldır, cemalini görmek istiyorum’ der. Allah’u Teala da ‘Ya Musa! Beni göremezsin, görmen de mümkün değildir. Çünkü aramızda yetmiş bin perde var. İleride bir peygamber göndereceğim. Onun adı Muhammed’dir. Ona bir ay vereceğim. O ayın adı Ramazan’dır. O Ramazan ayının iftar vaktinde, o Muhammed ümmetine öyle tecelli edeceğim ki, aramızda hiçbir perde olmayacaktır. İşte şu an öyle bir zaman dilimini yaşıyoruz.

Konuşmamı bitirirken, öncelikle Kaleli Vakfı’nı kurup, faaliyetlerimizi devam ettirecek bu güzide mekanı Kaleli Vakfı hizmetlerine tahsis eden değerli büyüğümüz Vakıf Başkanımız Selahattin Kaleli ve değerli eşleri Rüveyde Kaleli hanımefendiye huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah’u Teala kendilerinden razı olsun. Kendilerine sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.

Tuncel’in konuşmasının ardından Hıdırlık Kur’an Kursu hafızlık öğrencileri tarafından okunan koro ve solo tasavvuf musikisi ilahiler ile okunan sureler, dinleyenlerin gönüllerini adeta mest ederken, Muammer Özcan ve Ebubekir Atalay ile icra edilen kaside ve naat-ı şerifler ise programın manevi coşkusunu artırarak gönüllere huzur verdi.

(Haber Merkezi)