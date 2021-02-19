Kaleli’de kandile özel online Kur’an ziyafeti

Kaleli Vakfı merkezinde önceki gün düzenlenen etkinlikte Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Görevlisi Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel tarafından “Üç Ayların Kültürümüzdeki Yeri ve Hz.Muhammed (sav)” konulu sohbet ile Çorum Ulu Camii Baş Müezzini Türkiye Kur’an-ı Kerim ve Ezan Güzel Okuma Birincisi Hasan Çakmak tarafından icra edilen Kur’an-ı Kerim, naat, ilahi ve kasidelerden oluşan manevi musiki ziyafeti yeni tip koronavirüs pandemisi koşulları nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınla izleyicilerle buluştu.

Etkinlikte konuşan İsmail Tuncel, üç ayların kendilerine has özelliklerini, güzelliklerini ve faziletini hadislerle ve İslam tarihindeki sahabelerin yaşantılarından tarihi örneklerle açıklayarak, bu mevsimin mü’minin yüzüne açılmış fırsat yelpazesi olduğunu belirtti. Tuncel konuşmasında; “Üç aylar; gelip geçici lezzetlere aldanan, fani pırıltılara kanan, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalanlara, Rabbimizden bir uyarı, bir ikaz, hatta bir ihtardır. Gafletten uyanışımıza, silkinip kendimize gelmemize ve mağfiret olunmamıza vesiledir bu aylar. “Rahmetim, gazabımı geçmiştir.” buyuran Yüce Mevlamız, kullarına rahmetiyle muamele edebilmek için vesileler kılmaktadır. Dünya hayatındaki sıkıntılarımızda kulu kula vesile kılan, ahiretimizi kurtarabilmek için türlü türlü ibadetlerimizi kurtuluşumuza vesile kılan Yüce Yaratan Rabbimiz , ömür çizgimizde zaman dilimi içinde belli vakitleri de mağfiretine vesile kılmıştır. Bu aylara ulaşabilmek iştiyak ve arzusunu her mü’minin gönlünde diri tutmasını istemiştir. Rahmet ve mağfiret mevsimini huzurla dolu dolu yaşayarak, bu fırsat zaman dilimlerini çok iyi değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

Hasan Çakmak tarafından icra edilen nefis Kur’an-ı Kerim ziyafeti ile manevi coşkunun yaşandığı program; seslendirilen ilahi, naat ve kasidelerle adeta zirve yaptı.

Son olarak İsmail Tuncel tarafından, okunan hatmi şeriflerin duası yapılarak; milletimiz ve devletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları şad edilerek, Kaleli Vakfı ailesinden ahirete irtihal edenlere ve tüm müminlere dualar edilerek program sonlandırıldı.

(Haber Merkezi)