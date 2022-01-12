Kaleli Vakfı’ndan kutlama

Kaleli Şirketler Grubu ve Kaleli Vakfı Başkanı Selahattin Kaleli ile Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında şöyle dediler:

“ Gazeteciler ve tüm basın mensupları , demokrasimizin vazgeçilmez unsurları ve kilit taşlarıdır.İlkeli, tarafsız ve sorumluluk anlayışıyla hareket eden gazetecilerimizin; ülkemizin, devletimizin ve milletimizin birlik, beraberliği ve bütünlüğü için ne kadar elzem olduğu bilinen bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.

Gece ve gündüz demeden, kışın dondurucu soğuğa ve yazın kavurucu sıcağına aldırmadan haber peşinde koşan bu vefakar ve cefakar basın mensuplarımızın 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlar, sevgi ve saygılarımızla beraber, başarılarının devamını dileriz.” (Haber Merkezi)

