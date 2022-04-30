Kaleli Vakfı’nda muhteşem program

İftar yemeğinin ardından, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kaşif Hamdi Okur’un konuşmacı olduğu programda, Alaca Kaleli Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencilerinin icra ettiği “Kur’an-ı Kerim Tilaveti - Tasavvuf Musikisi ve Hatmi Şerif Duası” coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Programın açış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, Vakfın Kurucusu Selahattin Kaleli’ye teşekkürlerini ifade etti.



(Haber Merkezi)

