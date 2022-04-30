Kaleli Vakfı’nda muhteşem program
Kaleli Vakfı’nda, Kadir Gecesi münasebetiyle muhteşem bir program düzenlendi.
Güncel 30.04.2022, 01:43
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İftar yemeğinin ardından, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kaşif Hamdi Okur’un konuşmacı olduğu programda, Alaca Kaleli Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencilerinin icra ettiği “Kur’an-ı Kerim Tilaveti - Tasavvuf Musikisi ve Hatmi Şerif Duası” coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.
Programın açış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, Vakfın Kurucusu Selahattin Kaleli’ye teşekkürlerini ifade etti.
(Haber Merkezi)
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