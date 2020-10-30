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Kaleli Vakfı’nda Mevlid Kandili
28 Ekim 2020 Çarşamba günü, Mevlid-i Nebi Haftası anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında Kaleli Vakfı’nda bir program düzenlendi.
Güncel 30.10.2020, 19:48
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Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in veladeti ile dünyaya teşriflerinin 1449.yıl dönümünde, Kaleli Vakfı Mütevelli Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel tarafından “Hz.Peygamber (sav) Merhamet ve Çocuk Sevgisi” konulu konferans ile Dua ve Musiki Faslının yer aldığı program, pandemi nedeniyle facebook sayfası üzerinden izleyicilerle canlı yayın üzerinden gerçekleştirildi.
Programın son bölümünde; âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin mübarek ruh-i şerifleri ile Kaleli Vakfı’nı kuran, hizmet eden, maddi ve manevi katkılarda bulunanlar ile ahirete irtihal edenlerin de ruhlarına ithafen hatm-i şerifin duası Emekli Din Görevlisi Fikrettin Çıplak Hocaefendi tarafından okundu.
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