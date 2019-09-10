Kaleli Vakfı’nda aşure günü etkinliği

Kaleli Vakfı tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel’in Aşure Günü’nün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından Kaleli Vakfı’nca yapılan aşureler Selahattin Kaleli Akaryakıt A.Ş ve Best Oil Akaryakıt İstasyon Müdürleri ile tüm çalışan personelle ikram edilerek, aşure duası yapıldı.

Kaleli Vakfı Müdürü İsmail Tuncel; Aşure günü nedeniyle başta Çorum olmak üzere, tüm İslam aleminin aşure gününü tebrik etti.

Muharrem Ayının 1.gününün Hicri yılbaşı olduğunu, aynı zamanda Hz.Hüseyin’in 72 kişi ile birlikte hicretin 61.yılında, muharrem ayının 10.günü Yezid’in orduları tarafından Taif yakınlarında Kerbela mevkiinde Miladi 10 Ekim 680 tarihinde katledildiğini ve bu olayın İslam tarihinde kara bir gün olarak tarihteki yerini aldığını anlattı.

Hz. Muhammed’in de (S.A.V) Muharrem ayında oruç tutulmasını tavsiye ettiğini hatırlatan Tuncel, özellikle Yahudilere benzememek için sadece muharrem ayının 10. günü değil, bir gün öncesi veya sonrasında da oruç tutulmasının tavsiye edildiğini kaydetti. Aşurenin, Anadolu’da çeşitli huhubatların pişirilip dağıtılması ile Türk kültüründeki yerini aldığını belirten İsmail Tuncel, “Rivayet odur ki; Hz. Nuh tufanında gemide bulunanların yiyecekleri tükenmiş, açlıkla karşı karşıya gelmişlerdir. Gemide bulunanlar erzak çuvallarının diplerinde kalan yiyecekleri toplayıp bir araya getirerek pişirmiş, bu sayede açlıkları kısmen telafi edilmiştir. Bu rivayete istinaden bugün hala Anadolu’da Muharrem Ayı’nın onuncu günü 12 çeşit yiyecek maddesi katılarak aşure aşı pişirilip dağıtılma geleneği halkımız tarafından da sürdürülmektedir.

Aşure günü olağanüstü bazı olayların cereyan ettiği rivayet edilmektedir.

Hz.Hüseyin Efendimizin kerbelada şehit edildiği, Hz.Adem’in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edildiği, Hz.Nuh (a.s)’in gemisinin tufandan kurtulduğu, Hz.İbrahim (a.s)’ın ateşte yanmadığı, Hz.Yakup (a.s)’ın oğlu Yakub’a kavuştuğu, Hz.Eyyüb (a.s)’ın hastalıklarının iyileştiği, Hz.Musa(a.s)’ın Kızıldenizin yarılıp, israiloğullarını Firavunun zulmünden kurtardığı, Hz.Yunus (a.s)’ın balığın karnından çıktığı, Hz.İsa (a.s)’ın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseldiği, gün olarak bilinmektedir” dedi. (Haber Merkezi)