“Kale’deki belirsizliğe artık son verilsin”

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Kültür Varlıklarını Koruma Ankara 2 Numaralı Koruma Bölge Kurulu'ndan karar çıkmayınca Kale’nin bu şekilde ortada kaldığını belirterek, “Şimdi Kale’nin durumu nedir bilinmiyor. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Tarihimizi yok etmeyelim” dedi.

Çorum şehir merkezinde Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıyan ve yapım yılı tam olarak bilinmeyen Çorum Kalesi'nin surlardan düşen kaya parçaları nedeniyle bir dizi güvenlik tedbiri alındı. Belediye ekipleri, Kale surlarından koparak yola düşen kaya parçaları nedeniyle etrafını tel örgüyle çevirdi.

İçerisi harabe şeklinde kalan ve taşlarının düşmesi sebebiyle önlemler alınan Kale’nin turizme kazandırılması için Çorum Belediyesi’nce hazırlanan proje çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenilirken, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, yetkilileri göreve davet ederek, “Çorum Kalemiz iddialara göre bin yıllık bir yapıt. Belediyemiz Kale içerisinde daha önce bulunan 42 haneyi kamulaştırıp vatandaşlardan aldı. Şu an Belediye buraya çivi çakamıyor. Kültür Varlıklarını Koruma Ankara 2 Numaralı Koruma Bölge Kurulu izin vermiyor ve bu şekilde harabe şekilde kalıyor. Sur taşları artık yıkılmak üzere sürekli üzerindeki taşlar dökülüyor. Kale çevresi trafiğe ve vatandaşlar için yola açık olduğu için Belediye mecbur olarak çevresinde tel örgü çekerek önlem aldı. Ben 16 yıldır görev yapıyorum. Daha önce Çorum Belediyesi buraya kentsel dönüşüm yaptı. Ancak çevredeki vatandaşların durumu yargıya taşıması sonucu mahkemelik oldu ve karar iptal edildi. Şimdi Kale’nin durumu nedir bilinmiyor. Ben tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Tarihimizi yok etmeyelim” dedi.

(Yusuf ÇINAR)