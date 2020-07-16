Kale’de proje ihalesine 7 teklif

Çorum Belediyesi, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıç Arslan tarafından 11'inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen ve 2010 yılından beri restorasyon projesi uygulanan Çorum Kalesi’nin bedenleri (Kale’nin ya da surların burçları arasında kalan, mazgallar, siperlerle donatılmış bölümü) için restorasyon projesi hizmet alımı ihalesi düzenledi.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer alan tarihi ve içerisindeki bazı metruk yapıların yıkımının devam ettiği Çorum Kalesi bedenleri için Belediye Meclis Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda ihale düzenlendi. Türklerin Anadolu'ya girişinden hemen sonra yapılan ilk kalelerden biri olduğu tahmin edilen ve 80 metreye 80 metre ebadında, 2,40 metre duvar kalındığına ve 7,35 metre yüksekliğe sahip olan kalenin surlarının proje ihalesine 7 firma katıldı.

Firmaların belgelerinin incelenmesi ile başlayan ve yaklaşık maliyeti 725 bin TL olan ihalede Artuklu Mimarlık 420 bin TL, Odabaşı Mimarlık 495 bin TL, Ramazan Demir Mimarlık 511 bin TL, Özgür Proje Mimarlık 546 bin 780 TL, Cumhur Gürel Mimarlık 713 bin TL, Se-Ma Proje Kont. İnşaat 750 bin TL ve Kent Mimarlık ise 755 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)