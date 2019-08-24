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Kale Seramik Showroom’a göz alıcı açılış

Kale Seramik Showroom’a göz alıcı açılış

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:16
Kale Seramik Showroom’a göz alıcı açılış

Çorum’da yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Duranlar Yapı Market, bünyesine kattığı ve yeni oluşturduğu konsept mağazası Kale Seramik Showroom için açılış töreni düzenlendi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Duranlar Yapı Market Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Duran, Duranlar Yapı Mağaza Genel Müdürü Özkan Özbulut, Kale Seramik Bölge Mimarı Berk Can Cıbır, Kale Seramik Satış Müdürü Serhat Köklü ve Kale Seremik Satış Analizi, Raporlama Uzmanı Ecem Varışlı ve İç Mimari Projelendirme ve Tasarım Mimarı Ümmühan Daş başta olmak üzere iş dünyasından da bir çok kişinin katıldığı açılış kokteylinde showroom büyük beğeni topladı.

Kurdele kesimi öncesinde konuşan Duranlar Yapı Market Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Duran, Çorum’da eksikliğini gördükleri üst ürün gruplarında onlarca çeşit canlı teşhiri uygun fiyat politikaları ile sunduklarını dile getirirken, ardından söz alan Başkan Yardımcısı Yağbat ise; “Değerli faaliyetlerle Çorum’da haklı bir yer edinmiş olan Duranlar yapı Market’e açmış oldukları showroom için tebrik ediyorum” diye konuştu.

Duranlar Yapı Mağaza Genel Müdürü Özkan Özbulut’un verdiği bilgiye göre, Kale Seramik Showroom’da oldukça şık armatürler, seramikler, duşakabinler, banyo aksesuarları ve vitrifiyeler olmak üzere yüzlerce çeşit ürün bulunuyor.

(ADVERTORİAL)

Anahtar Kelimeler:
Duranlar Yapı MarketKale Seramik Showroom
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