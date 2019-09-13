Kale Mahallesi’nin sorunları dinlendi

Valilik tarafından Kale Mahallesi Halk Toplantısı, İnönü Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Toplantı Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Emniyet Müdür Yardımcısı Bahadır Hüseyin Taşkesti başkanlığında gerçekleşirken, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, veliler ve Kale Mahallesi sakinleri de katılım sağladı.

Başkomiser Talip Yılmaz’ın Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerilerinin sunmasının ardından halk ile görüş alışverişi yapıldı.

Başkomiser Talip Yılmaz, Asayiş Şube Müdürlükleri’nin okul önlerindeki şahıslar için başta GBT sorgusu olmak üzere bir çok konuda göz açtırmadıklarını ve okul yakınlarındaki iddia bayiinden oyun salonlarına her yerin denetlendiğini belirtti. Katılımcıları telefon dolandırıcılığına karşı uyaran Yılmaz, “Arka fonda telsiz sesiyle arayıp, hesabınız veya kimlik bilgileriniz çalındı veya dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini söyleyenlere itibar etmeyin” dedi. Katılımcıların Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Emniyet Müdür Yardımcısı Bahadır Hüseyin Taşkesti’ye görüşlerini bildirmesinin ardından program son buldu. (Esra ESEN)